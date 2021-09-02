Песков: Путин получает доклады по Афганистану чаще раза в день

Президент России Владимир Путин получает доклады по ситуации в Афганистане чаще раза в день. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, беседуя с журналистами на полях Восточного экономического форума.

«Что касается информации для президента, докладов, то, конечно, они чаще чем раз в день по такому горячему вопросу», — подчеркнул Песков.

Представитель Кремля отметил, что радикальное движение «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) выполняет все гарантии безопасности для российских дипломатов в Афганистане.

Накануне Путин заявил, что 20-летняя миссия США в Афганистане привела к нулевому результату, отмечает RT. По словам российского лидера, Вашингтон пытался внедрять свои стандарты, однако это привело лишь к трагедиям и потерям для всех, пишет «Свободная пресса».

