Песков: Путин подпишет закон о ратификации продления СНВ-3 незамедлительно
Президент РФ Владимир Путин подпишет закон о ратификации соглашения о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III), как только получит документ. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По словам Пескова, сразу после поступления закон будет «незамедлительно подписан».
«Здесь очень важна скорость, и потом уже обменяться соответствующими решениями», — цитирует пресс-секретаря ТАСС.
Во вторник Россия и США обменялись нотами о продлении СНВ-III на пять лет, до 5 февраля 2026 года. Днём позже Госдума и Совет Федерации проголосовали за ратификацию договора.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,8 млн+19 138 / сут.
Умерли
71 651+575 / сут.
Выздоровели
3,2 млн+26 775 / сут.
- Песков: Путин подпишет закон о ратификации продления СНВ-3 незамедлительно
- Эксперты ВОЗ приступили к работе в Ухани после карантина
- СМИ сообщили о «минировании» лицея и жилого дома в Люберцах
- Столичные власти заявили об устойчивом снижении заболеваемости COVID-19
- Защита Шамсутдинова обжаловала приговор
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru