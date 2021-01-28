Песков: Путин подпишет закон о ратификации продления СНВ-3 незамедлительно

Президент РФ Владимир Путин подпишет закон о ратификации соглашения о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III), как только получит документ. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам Пескова, сразу после поступления закон будет «незамедлительно подписан».

«Здесь очень важна скорость, и потом уже обменяться соответствующими решениями», — цитирует пресс-секретаря ТАСС.

Во вторник Россия и США обменялись нотами о продлении СНВ-III на пять лет, до 5 февраля 2026 года. Днём позже Госдума и Совет Федерации проголосовали за ратификацию договора.

