Песков: Путин никогда официально не уходит в отпуск
Президент Владимир Путин никогда не уходит в отпуск официально. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков журналисту Александру Юнашеву.
Отвечая на вопрос о том, собирается ли российский лидер в отпуск в августе, представитель Кремля отметил, что этого «практически никогда не бывает».
«Он никогда официально в отпуск не уходит. Да и функции главы государства не подразумевают возможности проводить отпуск», - указал Песков.
Ранее Владимир Путин провел встречу с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом. Она состоялась в Москве, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru