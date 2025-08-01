Президент Владимир Путин никогда не уходит в отпуск официально. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков журналисту Александру Юнашеву.

Отвечая на вопрос о том, собирается ли российский лидер в отпуск в августе, представитель Кремля отметил, что этого «практически никогда не бывает».

«Он никогда официально в отпуск не уходит. Да и функции главы государства не подразумевают возможности проводить отпуск», - указал Песков.

Ранее Владимир Путин провел встречу с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом. Она состоялась в Москве, напоминает «Свободная пресса».

