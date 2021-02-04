Песков: Путин не планирует встречаться с Боррелем
Отдельной встречи президента РФ Владимира Путина с главой дипмиссии ЕС Жозепом Боррелем не планируется, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Боррель проведет встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым, предметом их встречи станет иранская ядерная проблема, ситуация на Украине и пандемия коронавируса.
Как сообщалось ранее, Боррель планировал в ходе визита в Москву представить общую позицию ЕС по Навальному и, возможно, встретиться с командой российского оппозиционера Алексея Навального.
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