Песков: Путин не планирует посещать итоговое заседание кабмина

На вопрос журналистов, планирует ли глава государства посетить итоговое заседание правительства в этом году, он ответил отрицательно.

«Нет, не планирует... Путин настолько часто сейчас контактирует с членами правительства и с премьер-министром, что кратко подвести итоги года и поздравить с Новым годом возможность представляется очень часто», - уточнил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию, но уже не в этом году, сообщает RT.