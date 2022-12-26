Песков: Путин не планирует посещать итоговое заседание кабмина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин постоянно находится в контакте с министрами, сообщает РИА Новости.

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На вопрос журналистов, планирует ли глава государства посетить итоговое заседание правительства в этом году, он ответил отрицательно.

«Нет, не планирует... Путин настолько часто сейчас контактирует с членами правительства и с премьер-министром, что кратко подвести итоги года и поздравить с Новым годом возможность представляется очень часто», - уточнил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию, но уже не в этом году, сообщает RT.

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:Дмитрий ПесковЗаседаниеПравительство РоссииВладимир Путин
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