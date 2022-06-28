Песков: Путин не говорил Лукашенко о передаче ядерных ракет

Президент России Владимир Путин не говорил белорусскому коллеге Александру Лукашенко о передаче Минску ракет с ядерным оружием. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с РИА Новости.

Захарова заявила, что Россия никому не угрожала ядерным оружием

Как отметил представитель Кремля, глава государства «говорил о комплексах, которые технически способны нести разные виды оружия».

На минувшей неделе во время встречи лидеров двух стран в Санкт-Петербурге Путин анонсировал передачу белорусской стороне ракетно-тактических комплексов «Искандер М», напоминает телеканал «360». Комплексы могут применять баллистические и крылатые ракеты, в том числе в ядерном исполнении, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Климентьев
ТЕГИ:Ядерное ОружиеДмитрий ПесковАлександр ЛукашенкоВладимир Путин
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