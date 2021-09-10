Песков: Путин и Лукашенко не обсуждали Крым
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко не обсуждали Крым на переговорах в Москве. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, главы государств в ходе прошедшей накануне встречи не затронули вопрос признания Минском российского Крыма. Кроме того, Путин и Лукашенко не обсуждали открытие авиасообщения Белоруссии с полуостровом.
«Нет, эти темы не обсуждались», — цитирует Пескова «Интерфакс».
Пресс-секретарь добавил, что Путин «не поднимает эти вопросы» на переговорах с белорусским коллегой.
В преддверии встречи президентов Песков заявлял, что РФ не ставит вопрос о признании Белоруссией Крыма, подчеркнув, что это «суверенное дело любого государства».
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