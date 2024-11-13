Песков: Прямая линия Путина пройдет во второй половине декабря
Прямая линия и большая пресс-конференция президента Владимира Путина пройдут во второй половине декабря в совмещенном формате. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«До конца года... во второй половине декабря, состоится совмещенный формат: большая ежегодная пресс-конференция, которая будет совмещена с элементами прямой линии», — отметил представитель Кремля.
По словам Пескова, для мероприятия будут собирать вопросы граждан, отвечать на них и «обрабатывать весь массив». Также президент ответит на вопросы представителей региональных, федеральных и зарубежных СМИ.
В сентябре Дмитрий Песков заявлял, что подготовка к прямой линии российского лидера пока не началась, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru