Песков прокомментировал заявление Зюганова по ситуации с Бондаренко
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле негативно реагируют на агрессивную риторику, сообщает РИА Новости.
Комментируя высказывания лидера КПРФ Геннадия Зюганова в защиту ранее задержанного депутата Николая Бондаренко и его заявления, что «власть ошалела от давления грязной навальнятины», Песков отметил, что подобную риторику «нельзя приветствовать».
Ранее в Госдуме Зюганов обвинил власть в том, что она «ошалела от давления грязной навальнятины, поэтому и решила задержать депутата Бондаренко».
«Или вы дадите отбой, или мы поднимем всю страну, мы не дадим устроить расправу над нашим талантливым депутатом», - заявил лидер КПРФ.
Депутат Саратовской областной думы от партии КПРФ Николай Бондаренко был задержан в Саратове 8 февраля и доставлен в полицию для составления протокола за участие в незаконной акции 31 января, сообщает RT.
Акции протеста прошли в России после ареста оппозиционера Алексея Навального 23 и 31 января, а также 2 февраля, после того, как суд заменил ему условное наказание на реальный срок и приговорил к 3,5 годам реального заключения по делу «Ив Роше», из которых в колонии общего режима он проведет 2 года и 8 месяцев.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,0 млн+15 019 / сут.
Умерли
77 598+530 / сут.
Выздоровели
3,5 млн+21 795 / сут.
- В Минэкономразвития назвали причины роста цен на продукты
- Песков прокомментировал заявление Зюганова по ситуации с Бондаренко
- ВОЗ: Попадание COVID-19 от летучих мышей на рынок в Ухане маловероятно
- Песков прокомментировал санкции против сотрудников администрации президента
- Песков оценил идею об уголовной ответственности за призывы к санкциям
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru