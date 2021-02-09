Песков прокомментировал заявление Зюганова по ситуации с Бондаренко

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле негативно реагируют на агрессивную риторику, сообщает РИА Новости.

Комментируя высказывания лидера КПРФ Геннадия Зюганова в защиту ранее задержанного депутата Николая Бондаренко и его заявления, что «власть ошалела от давления грязной навальнятины», Песков отметил, что подобную риторику «нельзя приветствовать».

Ранее в Госдуме Зюганов обвинил власть в том, что она «ошалела от давления грязной навальнятины, поэтому и решила задержать депутата Бондаренко».

«Или вы дадите отбой, или мы поднимем всю страну, мы не дадим устроить расправу над нашим талантливым депутатом», - заявил лидер КПРФ.

Депутат Саратовской областной думы от партии КПРФ Николай Бондаренко был задержан в Саратове 8 февраля и доставлен в полицию для составления протокола за участие в незаконной акции 31 января, сообщает RT.

Акции протеста прошли в России после ареста оппозиционера Алексея Навального 23 и 31 января, а также 2 февраля, после того, как суд заменил ему условное наказание на реальный срок и приговорил к 3,5 годам реального заключения по делу «Ив Роше», из которых в колонии общего режима он проведет 2 года и 8 месяцев.

