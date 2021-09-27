Песков прокомментировал законопроект о губернаторских сроках

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин является сторонником сменяемости власти, сообщает РИА Новости.

По его словам в Кремле знают о внесенном в Госдуму законопроекте по полномочиям органов региональной власти, однако сейчас комментировать что-либо ещё рано

«Пока преждевременно что-либо комментировать. Парламент заработает, будет идти соответствующая проработка. Тогда уже наступит время», - отметил представитель Кремля.

Ранее глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас и депутат Павел Крашенинников внесли в Госдуму законопроект, разрешающий губернаторам избираться больше двух сроков подряд, сообщает RT.



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ФОТО: РИА Новости/Евгений Биятов
ТЕГИ:ЗаконопроектВладимир ПутинГубернаторыДмитрий Песков
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