Песков прокомментировал законопроект о губернаторских сроках

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин является сторонником сменяемости власти, сообщает РИА Новости.

По его словам в Кремле знают о внесенном в Госдуму законопроекте по полномочиям органов региональной власти, однако сейчас комментировать что-либо ещё рано

«Пока преждевременно что-либо комментировать. Парламент заработает, будет идти соответствующая проработка. Тогда уже наступит время», - отметил представитель Кремля.

Ранее глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас и депутат Павел Крашенинников внесли в Госдуму законопроект, разрешающий губернаторам избираться больше двух сроков подряд, сообщает RT.





