Песков прокомментировал законопроект о губернаторских сроках
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин является сторонником сменяемости власти, сообщает РИА Новости.
По его словам в Кремле знают о внесенном в Госдуму законопроекте по полномочиям органов региональной власти, однако сейчас комментировать что-либо ещё рано
«Пока преждевременно что-либо комментировать. Парламент заработает, будет идти соответствующая проработка. Тогда уже наступит время», - отметил представитель Кремля.
Ранее глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас и депутат Павел Крашенинников внесли в Госдуму законопроект, разрешающий губернаторам избираться больше двух сроков подряд, сообщает RT.
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