Песков прокомментировал санкции против сотрудников администрации президента

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что санкции - это обоюдоострое оружие, которое бьёт по обеим сторонам, сообщает ТАСС.

По мнению представителя Кремля, санкционная истерика многих стран и ограничения против руководства администрации президента России являются глупостью, однако они помогают «мобилизовать внутренние ресурсы».

«Санкции - это всегда плохо. Другое дело, что живя под какими-то рестрикциями, незаконными абсолютно, мы получаем возможность мобилизовать наши внутренние ресурсы и сделать то, что, может быть, в обычных условиях мы делали бы гораздо дольше: наладить собственное производство, наладить собственные электронные системы, укрепить банковскую, финансовую инфраструктуру и т.д.», - резюмировал Песков.

Ранее пресс-секретарь президента РФ заявил, что де-юре призывы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, организация включена Минюстом в список иноагентов) с просьбой ввести санкции против россиян из-за дела Алексея Навального не являются противоправными поступками, сообщает Газета.ру.

