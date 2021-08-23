Песков прокомментировал санкции Киева против российских СМИ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что украинские санкции в отношении российских медиакомпаний - это ещё один шаг в цепочке блокирования информации, касающейся России, сообщает ТАСС.
«Это ещё один шаг на пути, фактически, наверное, удушения свободы слова в Украине и зачистки информационного поля страны от неугодных и некомфортных информационных потоков», - резюмировал Песков.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому, по решению Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) в стране заблокировали веб-ресурсы двенадцати российских компаний, отмечает телеканал «360», в том числе провайдера «Ростелеком», Фонда изучения исторической перспективы, Ассоциации благотворительной помощи «Взаимопомощь».
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