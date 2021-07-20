Песков прокомментировал реакцию США на испытания «Циркона»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что создание Россией гиперзвуковых ракет является ответом, в том числе на развертывание американской системы ПРО в Румынии и Польше, сообщает РИА Новости.

Комментируя высказывания пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби, который выразил обеспокоенность испытанием российской системы «Циркон», представитель Кремля отметил, что российские разработки в области гиперзвукового оружия не могут нарушить паритет в сфере стратегической стабильности.

По его словам, за последние десятилетия Россия столкнулась «с поэтапным сломом всей документальной системы стратегической безопасности», а также определенными шагами со стороны США и НАТО, наносившими «ущерб существующему паритету».

«Это требовало принятие мер, которые... гарантированно обеспечивали бы продолжение существующего паритета», - резюмировал Песков.

Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби, комментируя испытания ракеты «Циркон» в России, заявил, что новые российские гиперзвуковые системы представляют заметную угрозу, так как совместимы с ядерными, сообщает RT. По его словам, США разрабатывают подобные системы только в неядерном оснащении.

