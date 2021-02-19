Песков прокомментировал отказ США от санкций против Ирана
Решение США не настаивать на санкциях против Ирана - это хорошо, но важно именно восстановление Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее США отменили заявление администрации предыдущего президента США Дональда Трампа о восстановлении санкций ООН против Ирана.
СВПД был подписан между Ираном, Германией и постоянными членами Совбеза ООН, в который входят в том числе Россия и США. Согласно сделке, США обязались аннулировать санкции против Ирана в обмен на ограничения ядерных разработок. Соединенные штаты в 2018 заявили о выходе из сделки и наложили на Иран экономические санкции.
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