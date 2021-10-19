Песков прокомментировал испытания гиперзвукового оружия Китаем

Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков заявил, что КНР развивает свою армию, не выходя за рамки обязательств, сообщает РИА Новости.

По его словам, в Кремле не считают угрозой проведённые китайцами испытания гиперзвукового оружия.

«У нас союзнические отношения с Китаем. Китай развивает свои вооруженные силы, свои системы вооружений», - резюмировал Песков.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что противодействие угрозе безопасности со стороны Китая войдёт в стратегическую концепцию альянса, сообщает RT.

