Песков прокомментировал испытания гиперзвукового оружия Китаем
Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков заявил, что КНР развивает свою армию, не выходя за рамки обязательств, сообщает РИА Новости.
По его словам, в Кремле не считают угрозой проведённые китайцами испытания гиперзвукового оружия.
«У нас союзнические отношения с Китаем. Китай развивает свои вооруженные силы, свои системы вооружений», - резюмировал Песков.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что противодействие угрозе безопасности со стороны Китая войдёт в стратегическую концепцию альянса, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru