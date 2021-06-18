Песков прокомментировал идею создания военной базы Турции в Азербайджане

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия взаимодействует с Турцией «в деле стабилизации обстановки в Закавказье», сообщая ТАСС.

По его словам, в Кремле пристально следят за информацией о возможном создании турецкой военной базы в Азербайджане.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в рамках Шушинского соглашения на территории Азербайджана может быть создана турецкая военная база, сообщает RT. По его словам, эта тема может «получить свое развитие в ходе консультаций президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом РФ Владимиром Путиным».

