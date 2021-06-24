Песков прокомментировал идею саммита Россия - ЕС
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле положительно оценивают инициативу проведения саммита России и ЕС, сообщает РИА Новости.
По его словам, российский лидер Владимир Путин не только является сторонником воссоздания контактов, но и неоднократно говорил о том, что этот диалог нужен и Москве, и Брюсселю.
«Действительно, что такая инициатива выдвинута Меркель и поддержана президентом Макроном, но ключевое обсуждение будет в ЕС с участием других стран-членов, поэтому очень важно понять, там у них есть согласие на этот счёт или нет», - подчеркнул представитель Кремля.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники в дипломатических кругах сообщила, что канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон призвали лидеров Евросоюза организовать саммит с президентом РФ Владимиром Путиным, передаёт RT.
По мнению Меркель, Евросоюз должен искать прямой контакт с Россией и российским президентом.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,4 млн+20 182 / сут.
Умерли
131 тыс.+568 / сут.
Выздоровели
4,9 млн+13 505 / сут.
- В Новосибирске сотрудник полиции ограбил мужчину
- Краснодарский край с 1 августа закроется для непривитых туристов
- Защита потерпевших в смертельном ДТП с участием Ефремова считает, что ему рано смягчать приговор
- Песков прокомментировал идею саммита Россия - ЕС
- В Таиланде после вакцинации умерли более 100 человек
- Россия планирует ввести пошлины на экспорт металла
- КПРФ подготовила предвыборную программу «Власть народу»
- Гидрометцентр: в Москве побит температурный рекорд 73-летней давности
- Футбольный клуб «Ахмат» подал в суд на Google
- Песков заявил, что не желающие прививаться россияне могут поменять работу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru