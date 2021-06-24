Песков прокомментировал идею саммита Россия - ЕС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле положительно оценивают инициативу проведения саммита России и ЕС, сообщает РИА Новости.

По его словам, российский лидер Владимир Путин не только является сторонником воссоздания контактов, но и неоднократно говорил о том, что этот диалог нужен и Москве, и Брюсселю.

«Действительно, что такая инициатива выдвинута Меркель и поддержана президентом Макроном, но ключевое обсуждение будет в ЕС с участием других стран-членов, поэтому очень важно понять, там у них есть согласие на этот счёт или нет», - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники в дипломатических кругах сообщила, что канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон призвали лидеров Евросоюза организовать саммит с президентом РФ Владимиром Путиным, передаёт RT.

По мнению Меркель, Евросоюз должен искать прямой контакт с Россией и российским президентом.

