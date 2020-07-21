Песков прокомментировал фото Кадырова с пулемётами
В России владение оружием строго регламентировано законом, независимо от того, идёт ли речь о рядовом гражданине, губернаторе или президенте. Таким образом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал фотографию главы Чечни Рамзана Кадырова с пулемётами.
Если человек владеет оружием по закону, оно зарегистрировано и есть право на его хранение и ношение, «то никаких проблем с этим нет», приводит комментарий представителя Кремля РИА Новости.
Кадыров выложил фотографию из комнаты для хранения оружия в ответ на известие о том, что Госдепартамент США внёс его в список лиц, причастных к нарушению прав человека. «Мы принимаем бой!» - написал он.
Как сообщает РИА ФАН, Кадыров также пригласил госсекретаря США в своё родовое село. «Помпео, приезжай — здесь очень красиво. Посмотрим, кто какие права нарушает», - сказал глава Чечни.
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