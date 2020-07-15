Песков признался, что не знает планов Путина на отпуск
У президента России Владимира Путина насыщенные рабочие планы на краткосрочную и среднесрочную перспективу, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Представитель Кремля отметил, что ему пока ничего не известно об отпуске главы государства.
Сам Песков, по его словам, тоже не строил планов на отпуск, но надеется отдохнуть, если будет такая возможность, передаёт РИА Новости.
Как сообщает Ura.ru, в прошлом году Путин перед своим днём рождения отправился на отдых в сибирскую тайгу. Как рассказывал тогда Песков, задача президента — собственным примером популяризировать отдых в родной стране.
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