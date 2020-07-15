Песков признался, что не знает планов Путина на отпуск

У президента России Владимира Путина насыщенные рабочие планы на краткосрочную и среднесрочную перспективу, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Представитель Кремля отметил, что ему пока ничего не известно об отпуске главы государства.

Сам Песков, по его словам, тоже не строил планов на отпуск, но надеется отдохнуть, если будет такая возможность, передаёт РИА Новости.

Как сообщает Ura.ru, в прошлом году Путин перед своим днём рождения отправился на отдых в сибирскую тайгу. Как рассказывал тогда Песков, задача президента — собственным примером популяризировать отдых в родной стране.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

Фото: РИА Новости/Александр Вильф
ТЕГИ:ОтпускОтдыхВладимир Путин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры