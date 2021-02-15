Песков пояснил заявление Путина о том, что Россия не бросит Донбасс
Президент РФ Владимир Путин, говоря о поддержке Донбасса, имел в виду социальную помощь. Так официальный представитель Кремля прокомментировал слова главы государства о Донбассе.
Ранее телеканал «Россия-24» показал видео с закрытой встречи президента РФ Владимира Путина с главными редакторами СМИ. Глава государства в том числе заявил, что Москва никогда не бросит Донбасс.
«Донбасс мы не бросим, несмотря ни на что», - цитирует Ura.ru Путина.
Песков пояснил, что речь идет о социальной поддержке русскоязычных граждан, живущих на этой территории. По его словам, эти люди «лишены социального обеспечения со стороны своего государства, Украины».
Россия оказывает гуманитарную помощь Донбассу и будет продолжать это делать в будущем.
«Россия будет это продолжать делать, потому что если не Россия, то больше некому это будет делать», - заявил Песков.
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