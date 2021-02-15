Песков пояснил заявление Путина о том, что Россия не бросит Донбасс

Президент РФ Владимир Путин, говоря о поддержке Донбасса, имел в виду социальную помощь. Так официальный представитель Кремля прокомментировал слова главы государства о Донбассе.

Ранее телеканал «Россия-24» показал видео с закрытой встречи президента РФ Владимира Путина с главными редакторами СМИ. Глава государства в том числе заявил, что Москва никогда не бросит Донбасс.

«Донбасс мы не бросим, несмотря ни на что», - цитирует Ura.ru Путина.