Песков пообещал своевременно объявить сроки послания Путина

Сроки оглашения послания президента Владимира Путина Федеральному собранию объявят своевременно. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Мы сроки... объявим в свое время, своевременно. Подготовка послания — это процесс растянутый по времени», — подчеркнул представитель Кремля.

По словам Пескова, подготовка идет своим ходом.

В прошлом году президент обратился с посланием к Федеральному собранию 29 февраля, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Михаил Климентьев//РИА Новости
ТЕГИ:Послание Федеральному СобраниюВладимир ПутинДмитрий Песков

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