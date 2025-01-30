Песков пообещал своевременно объявить сроки послания Путина
30 января 202512:25
Сроки оглашения послания президента Владимира Путина Федеральному собранию объявят своевременно. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Мы сроки... объявим в свое время, своевременно. Подготовка послания — это процесс растянутый по времени», — подчеркнул представитель Кремля.
По словам Пескова, подготовка идет своим ходом.
В прошлом году президент обратился с посланием к Федеральному собранию 29 февраля, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru