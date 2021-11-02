Байден раскритиковал Путина в вопросе работы с климатическими изменениями

Президент США Джо Байден выразил критику в отношении российского лидера Владимира Путина по вопросу его работы по климатическим изменениям. Об этом сообщает РИА Новости.

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Как заявил американский президент, Россия и Китай проигнорировали встречу G20 в Риме, где, в частности, обсуждаются эти вопросы.

Байден заявил, что у Путина « буквально горит тундра» и «серьезные проблемы с климатом, но он молчит».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАДжо Байден
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