Песков: Пока нет предпосылок для возобновления диалога с Европой
Предпосылок к возобновлению диалога России и Европы нет, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом он заявил журналистам.
Представитель Кремля высказался о новом пакете санкций ЕС против России и перспективах двусторонних отношений.
«Пока... предпосылок мы не видим для возобновления диалога с Европой», - указал Песков.
Ранее совет ЕС на уровне глав МИД европейских стран утвердил 16-й пакет антироссийских санкций. В частности, в Европе запретили вещание восьми российских СМИ, а 13 российских банков отключили от платежной системы SWIFT, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru