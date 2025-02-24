Песков: Пока нет предпосылок для возобновления диалога с Европой

Предпосылок к возобновлению диалога России и Европы нет, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом он заявил журналистам.

Представитель Кремля высказался о новом пакете санкций ЕС против России и перспективах двусторонних отношений.

«Пока... предпосылок мы не видим для возобновления диалога с Европой», - указал Песков.

Ранее совет ЕС на уровне глав МИД европейских стран утвердил 16-й пакет антироссийских санкций. В частности, в Европе запретили вещание восьми российских СМИ, а 13 российских банков отключили от платежной системы SWIFT, пишет RT.

