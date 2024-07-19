Песков: Поездка военной делегации РФ в КНДР осуществляется по договоренности

По его словам, в настоящее время ведётся работа, в том числе в исполнении указанных договорённостей.

«Поездка нашей... делегации как раз и осуществляется в соответствии с теми договорённостями», - заключил он.

Ранее Песков заявил, что сотрудничество РФ с КНДР не направлено против третьих стран, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».