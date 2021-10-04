Песков подтвердил подготовку встречи Путина и Пашиняна в России

Первую нитку газопровода «Северный поток-2» начали заполнять газом В Подмосковье по делу о крушении вертолета задержана предпринимательница Дополнительных ограничений на проведение массовых мероприятий в России не вводилось Последнее испытание предстояло сегодня пяти призёрам конкурса «Учитель года России»