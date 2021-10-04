Песков подтвердил подготовку встречи Путина и Пашиняна в России
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян планирует посетить Россию, сообщает ТАСС.
По словам представителя Кремля, готовится личная встреча председателя армянского правительства с президентом России Владимиром Путиным.
«Личная встреча готовится», - сказал он.
Ранее российский лидер направил премьер-министру Армении поздравительную телеграмму по случаю 30-летия независимости республики, сообщает «Свободная пресса». В ней Владимир Путин отметил, что российско-армянские отношения «основываются на добрых традициях дружбы, культурной и духовной близости».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,6 млн+25 769 / сут.
Умерли
210 тыс.+890 / сут.
Выздоровели
6,7 млн+15 391 / сут.
- Кабаева намерена провести экспериментальный турнир по художественной гимнастике
- Зюганов обратился к Путину с просьбой разобраться с задержаниями представителей КПРФ
- Кабмин выделил более 5 млрд рублей на лекарства для больных COVID-19
- В Дании объявили о готовности «Северного потока - 2» к эксплуатации
- Мантуров поддержал обязательную вакцинацию работников промышленности
- Первую нитку газопровода «Северный поток - 2» начали заполнять газом
- Бали начнет принимать иностранных туристов с 14 октября
- Кабмин утвердил правила создания и ведения каталога штаммов вирусов
- Российский сегмент МКС лишился одного стыковочного узла из-за трещин в модуле «Звезда»
- Песков подтвердил подготовку встречи Путина и Пашиняна в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru