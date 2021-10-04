Песков подтвердил подготовку встречи Путина и Пашиняна в России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян планирует посетить Россию, сообщает ТАСС.

По словам представителя Кремля, готовится личная встреча председателя армянского правительства с президентом России Владимиром Путиным.

«Личная встреча готовится», - сказал он.

Ранее российский лидер направил премьер-министру Армении поздравительную телеграмму по случаю 30-летия независимости республики, сообщает «Свободная пресса». В ней Владимир Путин отметил, что российско-армянские отношения «основываются на добрых традициях дружбы, культурной и духовной близости».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости//Асатур Есаянц
ТЕГИ:ПереговорыДмитрий ПесковВладимир ПутинНикол Пашинян
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры