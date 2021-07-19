Песков подтвердил подготовку визита Алиева в Россию
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Россию действительно готовится, сообщает РИА Новости.
По его словам, это будет рабочий визит, в ходе которого не планируется подписывать какие-либо документы.
«Это рабочий визит, «сверка часов», - добавил представитель Кремля.
Ранее президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев провели телефонный разговор, сообщает RT. В ходе беседы лидеры двух стран обсудили реализацию договорённостей по Нагорному Карабаху, а также работу в трёхстороннем формате по восстановлению экономических связей и транспортных коммуникаций на Южном Кавказе.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,0 млн+24 633 / сут.
Умерли
149 тыс.+719 / сут.
Выздоровели
5,4 млн+18 764 / сут.
- Олимпиаде в Токио угрожают устрицы
- Президент Казахстана отказался от принудительной вакцинации граждан от COVID-19
- СМИ: У гимнастки из США перед Олимпиадой выявили коронавирус
- Глава Минздрава рассказал о новых симптомах COVID-19
- Песков объяснил отмену QR-кодов в Москве
- Песков подтвердил подготовку визита Алиева в Россию
- В Турции допустили закрытие страны для туристов из-за нового штамма
- Песков: власти регионов ищут золотую середину в вопросе вакцинации
- Соперником «Спартака» по квалификации Лиги чемпионов стала «Бенфика»
- Судно «Академик Черский» достроит участок «Северного потока-2» в Германии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru