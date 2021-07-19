Песков подтвердил подготовку визита Алиева в Россию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Россию действительно готовится, сообщает РИА Новости.

По его словам, это будет рабочий визит, в ходе которого не планируется подписывать какие-либо документы.

«Это рабочий визит, «сверка часов», - добавил представитель Кремля.

Ранее президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев провели телефонный разговор, сообщает RT. В ходе беседы лидеры двух стран обсудили реализацию договорённостей по Нагорному Карабаху, а также работу в трёхстороннем формате по восстановлению экономических связей и транспортных коммуникаций на Южном Кавказе.

