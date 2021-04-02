Песков подтвердил, что Путин получил приглашение Байдена на саммит по климату

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время по дипломатическим каналам уточняются детали климатического саммита, который Вашингтон намерен организовать 22-23 апреля, сообщает ТАСС.

Представитель Кремля подтвердил, что российский лидер Владимир Путин получил приглашение президента США Джо Байдена принять участие в мероприятии.

«Да, действительно, приглашение получено. Через наше посольство в Вашингтоне и через американское посольство здесь, в Москве, мы пытаемся выяснить, как это будет происходить, кто будет принимать участие», - отметил Песков.

Ранее в Белом доме заявили, что президент Байден пригласил на саммит по климату 40 мировых лидеров. Кроме президента РФ Владимира Путина приглашение было направлено, в том числе, председателю КНР Си Цзиньпину. Уточняется, что мероприятие пройдёт в виртуальном формате.

