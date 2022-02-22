Госдума РФ ратифицировала договоры о дружбе с ДНР и ЛНР

Депутаты Госдумы РФ ратифицировали соглашения о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с самопровозглашёнными Донецкой (ДНР) и Луганской (ЛНР) народными республиками, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

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В сообщении говорится, что документы были приняты единогласно.

«Принятие решения о ратификации договоров — единственный путь защитить людей, прекратить братоубийственную войну, предотвратить гуманитарную катастрофу, принести мир», — подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее главы Еврокомиссии и Евросовета Урсула фон дер Ляйен и Шарль Мишель возмутились решением России признать независимость ДНР и ЛНР, назвав этот шаг «нарушением международного права», сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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