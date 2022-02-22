Госдума РФ ратифицировала договоры о дружбе с ДНР и ЛНР
Депутаты Госдумы РФ ратифицировали соглашения о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с самопровозглашёнными Донецкой (ДНР) и Луганской (ЛНР) народными республиками, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
В сообщении говорится, что документы были приняты единогласно.
«Принятие решения о ратификации договоров — единственный путь защитить людей, прекратить братоубийственную войну, предотвратить гуманитарную катастрофу, принести мир», — подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Ранее главы Еврокомиссии и Евросовета Урсула фон дер Ляйен и Шарль Мишель возмутились решением России признать независимость ДНР и ЛНР, назвав этот шаг «нарушением международного права», сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
15,7 млн+135 тыс. / сут.
Умерли
347 тыс.+796 / сут.
Выздоровели
12,7 млн+164 тыс. / сут.
- Песков не подтвердил ввод российских миротворцев в Донбасс
- Зеленский привал Европу полностью остановить «Северный поток - 2»
- Аналитик дал прогнозы на курс рубля после признания ДНР и ЛНР
- Госдума РФ ратифицировала договоры о дружбе с ДНР и ЛНР
- Зеленский не исключил разрыв дипломатических отношений с Россией
- Премьер Словении осудил признание ДНР и ЛНР и призвал принять Украину в ЕС
- Эрдоган назвал неприемлемым решение России признать ДНР и ЛНР
- В ЛНР допустили восстановление границ Луганской области
- Володин заявил, что беседовал с Жириновским
- Индийских студентов призвали покинуть Украину
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru