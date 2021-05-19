Песков ответил на вопрос о возможной встрече Путина и Байдена

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что о деталях возможной встречи Владимира Путина с президентом США Джо Байденом журналистам сообщат сразу, «как только что-то появится», сообщает РИА Новости.

«Как только у нас появится что-то вам сказать по этой встрече, мы обязательно скажем», - сказал Песков, отвечая на вопрос о перспективах проведения саммита лидеров РФ и США.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американская сторона ожидает, что встреча Байдена и Путина пройдёт в предстоящие недели, сообщает RT.

