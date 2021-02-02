Песков ответил на вопрос о возможной встрече Борреля с Навальным
Решение о возможной встрече главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля в ходе визита в Москву с российским оппозиционером Алексеем Навальным остается на усмотрение судей или следователей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Боррель планировал в ходе визита в Москву представить общую позицию ЕС по Навальному, решение о встрече Борреля с его командой не принято.
Песков заявил, что эта встреча не является прерогативой Кремля.
Во вторник Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде рассматривает дело о замене Навальному условного срока на реальный по делу «Ив Роше». Здание Мосгорсуда оцепил ОМОН, прилегающие к суду улицы перекрыты спецтехникой.
Ранее во вторник телеведущая и кандидат в президенты России на выборах 2018 года Ксения Собчак высказала мнение, что суд назначит Навальному три года лишения свободы.
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