Песков ответил на вопрос о дате послания Путина Федеральному Собранию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что дата оглашения послания Владимира Путина Федеральному Собранию пока не назначена, сообщает РИА Новости.

Отвечая на вопрос журналистов представитель Кремля добавил, что дату объявят, как только она будет определена.

Ранее Песков рассказал, почему у Путина нет звания генерала, сообщает Газета.ру. По словам пресс-секретаря, глава государства «наверняка это звание заслужил многократно, но в то же время это не является сейчас для него приоритетом».

