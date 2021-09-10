Песков оценил возможность создания союзного парламента России и Белоруссии

Тема создания Союзного парламента России и Белоруссии — «эвентуальный вопрос», его обсуждение не ведется. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это вопрос на перспективу», — приводит ТАСС слова представителя Кремля.

Накануне российский лидер Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко допустил, что РФ и Белоруссия могут создать союзный парламент. Вместе с тем Путин отметил, что этот вопрос пока не стоит на повестке дня, Москве и Минску «надо подрасти».

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ФОТО: РИА Новости/Екатерина Штукина
ТЕГИ:БелоруссияРоссияДмитрий Песков
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