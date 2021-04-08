Песков оценил возможное назначение спецпосланника США по «Северному потоку - 2»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что проект «Северный поток - 2» не имеет никакого отношения к США, сообщает ТАСС.

По его словам, намерение Вашингтона назначить спецпредставителя по проекту говорит о вмешательстве Вашингтона в экономические интересы других стран

«Подобные спецпредставители по проекту, который не имеет никакого отношения к США и вообще расположен на другом континенте, наверное, очень красноречиво говорит о том, что называется вмешательством во внутренние дела, в экономические интересы других стран», - отметил представитель Кремля.

Ранее в СМИ появилась информация, что Белый дом обсуждает возможную кандидатуру спецпредставителя на переговорах о прекращении строительства трубопровода «Северный поток - 2», передаёт RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Северный Поток-2СШАДмитрий Песков
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