Песков оценил влияние приговора Навальному на политическую ситуацию в стране

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что политическая ситуация в России «достаточно многогранна», сообщает РИА Новости.

«В стране идет подготовка к парламентским выборам, которые состоятся в сентябре, много разных процессов происходит, процесс становления новых партий», - отметил он.

По словам Пескова, в Кремле считают, что говорить о существенном влиянии ситуации с Алексеем Навальным на политическую ситуацию в РФ не приходится.

Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде, которое прошло 2 февраля, приговорил Навального к 3,5 годам реального заключения, из которых в колонии общего режима он проведет 2 года и 8 месяцев - в срок зачтено время, которое он провёл под домашним арестом во время следствия по делу «Ив Роше».

Изменить условный срок реальным попросила Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН), представитель которой заявил, что оппозиционер многократно нарушил правила условного осуждения.

Защита политика намерена обжаловать приговор, сообщает RT.



Навальный в декабре 2014 года был приговорён условно к 3,5 годам лишения свободы и штрафу в 500 тысяч рублей за мошенничество и легализацию денежных средств. Кроме того, блогеру назначили испытательный срок в 5 лет, в 2017 году суд продлил его ещё на год.

Оппозиционер, 17 января вернувшийся в Россию после лечения в Германии, был задержан после прилёта в аэропорту «Шереметьево».