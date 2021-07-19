Песков оценил влияние дела Калви на бизнес-сообщество
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что судебное решение по делу основателя Baring Vostok Майкла Калви не сможет оказать глобального влияния на российское бизнес-сообщество, сообщает ТАСС.
По его словам, гораздо более важными для повышения и обеспечения инвестиционной привлекательности страны являются принимаемые властями системные меры.
Представитель Кремля отметил, что на встречах с Валдимиром Путиным иностранные бизнесмены неоднократно поднимали тему Калви, и каждый раз российский лидер заявлял «о невозможности вмешательства в судебные дела.
«Будем надеяться на то, что решение суда не заставит себя ждать и что ситуация разрешится», - резюмировал Песков.
Ранее гособвинитель попросил приговорить основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви, обвиняемого в растрате 2,5 миллиардов рублей, к шести годам лишения свободы условно, сообщает RT.
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