Песков оценил идею об уголовной ответственности за призывы к санкциям
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что обращение Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ НКО-иноагентом) к властям Евросоюза и США с призывом ввести санкции против россиян де-юре не является изменой родине, сообщает РИА Новости.
«Де-юре нет, это не является каким-то противоправным поступком», - сказал представитель Кремля.
Песков также напомнил об инициативе Госдумы приравнять подобные призывы к преступлению.
«Очевидно, что востребованность таких инициатив есть, и очевидно, что она будет пользоваться, такая инициатива, большой поддержкой», - подчеркнул пресс-секретарь президента.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил проработать вопрос об уголовной ответственности за действия, которые могут нанести ущерб гражданам или экономике РФ.
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что подобные действия «попахивают изменой родине» и «должны жёстко пресекаться», сообщает RT.
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