Песков отказался оценивать несогласованные акции 21 апреля

Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков заявил, что оценивать незаконные акции, которые прошли в стране 21 апреля, дело органов внутренних дел, сообщает РИА Новости.

«Мне неизвестно о том, что где-то акции проводились в законном режиме, они были скорее незаконные, ибо они не были согласованы», - отметил представитель Кремля.

По его словам, главным событием 21 апреля является послание Владимира Путина Федеральному Собранию.

Несанкционированные акции с требованием освободить Алексея Навального и допустить к нему врачей, прошли по всей России 21 апреля. По данным МВД РФ, в Москве в них приняли участие около 6 тысяч человек, сообщает Ura.ru.

Навального задержали 17 января, сразу после его возвращения из Германии, а на следующий день арестовали из-за нарушения им условий испытательного срока. 2 февраля суд заменил оппозиционеру условное наказание на реальный срок. Политика приговорили к 3,5 годам заключения по делу «Ив Роше», из которых в колонии общего режима он проведет 2 года и 8 месяцев.

Находящийся в ИК-2 «Покров» Навальный заявил 5 апреля о вспышке туберкулеза в колонии, и пожаловался на сильный кашель и высокую температуру. При этом политик продолжает объявленную 31 марта голодовку, сообщает «Свободная пресса». 19 апреля его перевели в стационар областной больницы для осужденных, который располагается на территории ИК-3 УФСИН России по Владимирской области.

