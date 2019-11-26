Песков опроверг скепсис Кремля относительно встречи Путина и Трампа
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг скептический настрой в Кремле относительно возможности встречи российского и американского лидеров, сообщает РИА Новости.
Как отмечает RT, Песков отрицательно ответил на вопрос журналистов о том, верно ли утверждение, что в Москве относятся к возможности встречи Путина и Трампа со скепсисом.
Ранее источник в дипломатических кругах высказал такое мнение относительно потенциальных переговоров Путина и Трампа, отмечают «Дни.ру». «С каждой встречей всё только хуже становится. У Трампа связаны руки, он ничего не может сделать», — приводит слова источника «Свободная пресса».
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- В ЦБ предостерегли банки от операций в евро
- В Кремле опровергли срочное совещание Путина с главами спортивных федераций
- Роструд предупредил о рассылающих штрафы мошенниках
- Появилось видео последствий смертоносного землетрясения в Албании
- Песков опроверг скепсис Кремля относительно встречи Путина и Трампа