Песков опроверг скепсис Кремля относительно встречи Путина и Трампа

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг скептический настрой в Кремле относительно возможности встречи российского и американского лидеров, сообщает РИА Новости.

Как отмечает RT, Песков отрицательно ответил на вопрос журналистов о том, верно ли утверждение, что в Москве относятся к возможности встречи Путина и Трампа со скепсисом.

Ранее источник в дипломатических кругах высказал такое мнение относительно потенциальных переговоров Путина и Трампа, отмечают «Дни.ру». «С каждой встречей всё только хуже становится. У Трампа связаны руки, он ничего не может сделать», — приводит слова источника «Свободная пресса».

