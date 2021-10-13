Песков опроверг информацию о российских военных подразделениях в Донбассе

«Украина должна сама разобраться с положением дел на юго-востоке, а сделать это можно только путем имплементации минского комплекса мер», — цитирует РИА Новости представителя Кремля.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский по итогам саммита Украина-ЕС заявил, что Россия несет ответственность за отсутствие прогресса в урегулировании ситуации в Донбассе и «несомненно, является стороной конфликта».

