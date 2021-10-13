Песков опроверг информацию о российских военных подразделениях в Донбассе

Военных подразделений России на юго-востоке Украины «не было и нет». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Зеленский: «Нормандский формат» является единственной площадкой по вопросу Донбасса

«Украина должна сама разобраться с положением дел на юго-востоке, а сделать это можно только путем имплементации минского комплекса мер», — цитирует РИА Новости представителя Кремля.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский по итогам саммита Украина-ЕС заявил, что Россия несет ответственность за отсутствие прогресса в урегулировании ситуации в Донбассе и «несомненно, является стороной конфликта».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДонбассДмитрий Песков
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