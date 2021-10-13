Песков опроверг информацию о российских военных подразделениях в Донбассе
Военных подразделений России на юго-востоке Украины «не было и нет». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Украина должна сама разобраться с положением дел на юго-востоке, а сделать это можно только путем имплементации минского комплекса мер», — цитирует РИА Новости представителя Кремля.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский по итогам саммита Украина-ЕС заявил, что Россия несет ответственность за отсутствие прогресса в урегулировании ситуации в Донбассе и «несомненно, является стороной конфликта».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,9 млн+28 717 / сут.
Умерли
219 тыс.+984 / сут.
Выздоровели
6,9 млн+21 801 / сут.
- В Кремле назвали недопустимыми призывы признать ответственность России за крушение MH17
- Песков: Россия не может поставлять газ в Европу сверх контракта
- МакSим уехала в Крым для паломничества по святым местам
- Япония сделала России представление из-за поездки вице-премьеров на Южные Курилы
- Песков опроверг информацию о российских военных подразделениях в Донбассе
- Стало известно о самочувствии Серова после госпитализации
- Опубликовано видео смертельного ДТП с участием Собчак
- ДИТ опроверг информацию СМИ о передаче фото пользователей
- В России подтвердили еще 984 смерти от COVID-19 за сутки
- Путин назначил Поклонскую послом в Кабо-Верде
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru