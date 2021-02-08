Песков объяснил высылку из России трёх европейских дипломатов
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что высылка трёх европейских дипломатов стала «следствием действий загранпредставительств на фоне незаконных беспорядков в России», сообщает RT.
По словам представителя Кремля, российские власти «чётко продемонстрировали, что подобного терпеть не намерены».
Ранее МИД РФ объявил персонами нон грата сотрудников посольств Швеции, Польши и Германии, которые приняли участие в несанкционированных акциях 23 января. Официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова назвала это решение вынужденным.
Акции протеста прошли в России после ареста оппозиционера Алексея Навального 23 и 31 января, а также 2 февраля, после того, как суд заменил ему условное наказание на реальный срок и приговорил к 3,5 годам реального заключения по делу «Ив Роше», из которых в колонии общего режима он проведет 2 года и 8 месяцев.
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