Песков объяснил причину саммита Путина и Байдена

Президент России Владимир Путин проведет встречу с американским коллегой Джо Байденом из-за плохих отношений между РФ и США. Об этом заявил CNN пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как отметил представитель Кремля, «плохое состояние» российско-американских отношений требует переговоров.

Кроме того, Песков добавил, что обсуждения по формату саммита продолжаются. При этом Кремль и Белый дом ожидают совместной пресс-конференции по итогам встречи.

Переговоры Путина и Байдена состоятся в Женеве 16 июня и станут первой личной встречей лидеров с момента вступления американского президента в должность. Главы государств обсудят отношения двух стран, стратегическую стабильность и актуальные вопросы международной повестки.

