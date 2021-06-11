Песков объяснил причину саммита Путина и Байдена
Президент России Владимир Путин проведет встречу с американским коллегой Джо Байденом из-за плохих отношений между РФ и США. Об этом заявил CNN пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Как отметил представитель Кремля, «плохое состояние» российско-американских отношений требует переговоров.
Кроме того, Песков добавил, что обсуждения по формату саммита продолжаются. При этом Кремль и Белый дом ожидают совместной пресс-конференции по итогам встречи.
Переговоры Путина и Байдена состоятся в Женеве 16 июня и станут первой личной встречей лидеров с момента вступления американского президента в должность. Главы государств обсудят отношения двух стран, стратегическую стабильность и актуальные вопросы международной повестки.
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