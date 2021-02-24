Песков объяснил, почему Путин был без шапки на 23 февраля
Президент РФ Владимир Путин участвует в значимых мероприятиях без шапки, так как здоровье у него хорошее, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее во вторник в День защитника Отечества Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в память погибших воинов. Путин прибыл в Александровский сад в сопровождении военнослужащих и кадетов. Несмотря на мороз, он был без шапки.
По словам Пескова, Путин в волнительные церемониальные моменты предпочитает не носить головные уборы, передает Ura.ru.
День защитника Отечества учрежден в 1922 году в связи с годовщиной создания Красной Армии и до 1993 назывался «День Советской Армии и Военно-морского флота», напоминает RT.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,2 млн+11 749 / сут.
Умерли
84 430+383 / сут.
Выздоровели
3,8 млн+12 218 / сут.
- Песков объяснил, почему Путин был без шапки на 23 февраля
- Стало известно о состоянии госпитализированного с коронавирусом Юрия Соломина
- В Кремле позитивно оценили итоги встречи Путина с Лукашенко
- Песков ответил на вопрос о дате послания Путина Федеральному Собранию
- Роскачество предупредило о новом виде телефонного мошенничества
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru