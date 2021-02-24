Песков объяснил, почему Путин был без шапки на 23 февраля

Президент РФ Владимир Путин участвует в значимых мероприятиях без шапки, так как здоровье у него хорошее, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее во вторник в День защитника Отечества Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в память погибших воинов. Путин прибыл в Александровский сад в сопровождении военнослужащих и кадетов. Несмотря на мороз, он был без шапки.

По словам Пескова, Путин в волнительные церемониальные моменты предпочитает не носить головные уборы, передает Ura.ru.

День защитника Отечества учрежден в 1922 году в связи с годовщиной создания Красной Армии и до 1993 назывался «День Советской Армии и Военно-морского флота», напоминает RT.

