Песков объяснил отказ от публикации деклараций депутатов спецификой СВО

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал намерение Госдумы принять законопроект, в соответствии с которым депутаты и сенаторы будут освобождены от обязанности публиковать декларации о доходах.

В Кремле разъяснили указ о приостановке публикации деклараций чиновников

По его словам, условия специальной военной операции на Украине вносят свою специфику. При этом Песков отметил, что подача деклараций будет продолжаться, в том числе для чиновников.

Ранее член конституционного комитета Совфеда Александр Башкин в разговоре с РИА Новости сообщил, что публикации деклараций о доходах и расходах парламентариев отменены временно, чтобы данные не попадали в «руки наших врагов», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:РоссияДекларация О Доходах
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