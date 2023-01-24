Песков объяснил отказ от публикации деклараций депутатов спецификой СВО
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал намерение Госдумы принять законопроект, в соответствии с которым депутаты и сенаторы будут освобождены от обязанности публиковать декларации о доходах.
По его словам, условия специальной военной операции на Украине вносят свою специфику. При этом Песков отметил, что подача деклараций будет продолжаться, в том числе для чиновников.
Ранее член конституционного комитета Совфеда Александр Башкин в разговоре с РИА Новости сообщил, что публикации деклараций о доходах и расходах парламентариев отменены временно, чтобы данные не попадали в «руки наших врагов», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,9 млн+4 702 / сут.
Умерли
395 тыс.+42 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+5 466 / сут.
- СМИ: В Киеве заявили, что 12 стран согласились передать Украине танки Leopard
- В Госдуме хотят лишить уехавших звезд заработка в России
- Врачи достали из желудка 21-летней жительницы Подмосковья три килограмма волос
- Песков напомнил Эстонии о международном морском праве
- Глава СПЧ выступил против конфискации собственности критикующих спецоперацию
- В Госдуме предложили обязать депутатов уведомлять о выезде за границу
- Борисов рассказал о развертывании российской орбитальной станции
- Песков заявил, что поставки танков угрожают отношениям России с Германией
- Песков объяснил отказ от публикации деклараций депутатов спецификой СВО
- Песков прокомментировал призыв не запрещать возвращение IT-специалистов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru