Песков объяснил отказ от публикации деклараций депутатов спецификой СВО

По его словам, условия специальной военной операции на Украине вносят свою специфику. При этом Песков отметил, что подача деклараций будет продолжаться, в том числе для чиновников.

Ранее член конституционного комитета Совфеда Александр Башкин в разговоре с РИА Новости сообщил, что публикации деклараций о доходах и расходах парламентариев отменены временно, чтобы данные не попадали в «руки наших врагов», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

