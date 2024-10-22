Песков объяснил, чем БРИКС отличается от Евросоюза
БРИКС является объединением, цель которого - обеспечивать взаимные интересы участников. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он отметил, что в БРИКС входят страны, разделяющие «единые ценности и единые ориентиры».
Песков подчеркнул, что при этом у объединения «нет устава, нет какой-то хартии, чётких правил и так далее».
«А Евросоюз - это свои уставные документы, это чёткие правила, это обязывающие документы, целый набор обязательств взаимных», - заключил представитель Кремля.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что работа БРИКС не направлена против кого-либо, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru