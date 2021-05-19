Песков: Обвинения Байдена в адрес Путина не станут главной темой их встречи

В числе главных тем встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена будет стратегическая стабильность, а не резонансные высказывания американского лидера, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

В ходе встречи с журналистами в среду Пескову задали вопрос, будет ли Путин «просить обосновать» Байдена слова, сказанные в эфире телеканала ABC News, или президент России готов забыть о них.

«Вы знаете, наверное, этот инцидент - это не главное. Все-таки речь, конечно, идет о стратстабильности. Это волнует весь мир. Касается всего мира. И наших двусторонних отношений. Вот это вот главные темы, которые на повестке дня», - ответил Песков.

В большом интервью на телеканале ABC News Байден утвердительно ответил на вопрос журналиста о том, считает ли он российского президента «убийцей». Путин, комментируя это заявление, пожелал американскому лидеру здоровья и отметил, что каждый видит другого человека так, как оценивает себя.

Белый дом ожидает, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоится в предстоящие недели. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Рейкьявике.





