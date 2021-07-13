Песков отказался отвечать, готова ли Россия «принять» Донбасс
Официальный представитель администрации Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать вопрос представителей СМИ о возможной готовности России «принять» Донбасс в свой состав, «если Киеву он не нужен».
Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что российская сторона делает все возможное в рамках международного права для гуманитарной помощи жителям Донбасса, которые «были отвергнуты своей страной».
Песков также отметил, что опубликованная накануне на сайте Кремля статья Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев» выдержана в духе уважения к украинскому народу и к Украине. По словам пресс-секретаря, в статье чётко видна убежденность президента РФ в том, что русские и украинцы остаются частями единого народа с одним историческим прошлым и происхождением.
В своей статье Владимир Путин назвал возникшую между странами стену «большой общей бедой и трагедией». Он считает, что Запад в 2014 году напрямую вмешался в дела Украины с целью создания из неё «Анти-России», в итоге страна оказалась под прямым внешним управлением.
По оценке Путина, обстановка на Украине и в Донбассе за время президентства Владимира Зеленского не только не поменялась в лучшую сторону, но даже деградировала по ряду направлений. Владимир Путин подчеркнул, что Россия никогда не допустит, чтобы её исторические территории и близкое для россиян население использовали против неё.
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