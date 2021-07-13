Песков отказался отвечать, готова ли Россия «принять» Донбасс

Официальный представитель администрации Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать вопрос представителей СМИ о возможной готовности России «принять» Донбасс в свой состав, «если Киеву он не нужен».

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что российская сторона делает все возможное в рамках международного права для гуманитарной помощи жителям Донбасса, которые «были отвергнуты своей страной».

Песков также отметил, что опубликованная накануне на сайте Кремля статья Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев» выдержана в духе уважения к украинскому народу и к Украине. По словам пресс-секретаря, в статье чётко видна убежденность президента РФ в том, что русские и украинцы остаются частями единого народа с одним историческим прошлым и происхождением.