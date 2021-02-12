Песков не стал комментировать отставку Топилина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что распоряжение об отставке Максима Топилина с поста главы Пенсионного фонда России (ПФР) было подписано премьер-министром России Михаилом Мишустиным, сообщает ТАСС.

Отвечая на вопрос о причинах отставки Топилина представитель Кремля отметил, что все вопросы нужно адресовать в кабмин.

«Это правительственная номенклатура», - добавил Песков

Ранее Топилин, назначенный на пост председателя правления ПФР 22 января 2020 года, был освобождён от должности, сообщает RT. Его место, согласно распоряжению главы кабмина, займёт Андрей Кигим, ранее возглавлявший Фонд социального страхования (ФСС) РФ.

