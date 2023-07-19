Песков не подтвердил, что Россия угрожала ЮАР в случае ареста Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что Россия якобы «дала понять» президенту ЮАР, что арест Владимира Путина по ордеру Международного уголовного суда (МУС) на саммите БРИКС будет равносилен объявлению войны. По словам представителя Кремля, «этого не звучало, здесь нечего объяснять».

Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что постановление МУС в Гааге, согласно которому ему придётся арестовать российского президента Владимира Путина, если он приедет в страну на саммит БРИКС, было бы равносильно объявлению войны, сообщило агентство Bloomberg.

«Нет, этого не звучало. Никто никому ничего понять не давал. В этом мире абсолютно всем ясно, что значит попытка посягательства на главу российского государства. Поэтому ничего здесь никому объяснять не нужно», - сказал Песков на брифинге в среду, 19 июля.

Сегодня же офис президента ЮАР объявил, что Путин на саммит БРИКС не приедет, а Россию будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров. Отмечается, что решение принято «по обоюдному согласию» стран.



