Песков назвал Украину недружественным России государством
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Украина превратилась в «проект западных стран», сообщает ТАСС.
По его словам, это произошло после «силового переворота при попустительстве ряда западных государств».
Представитель Кремля добавил, что Украина - это суверенное государство, которое «не является дружественным для России».
«Мы приходим к такому выводу, судя по тем антироссийским действиям, которые постоянно доминируют в политике украинского руководства», - подытожил Песков.
Ранее экс-президент Украины Виктор Янукович назвал виновных в войне в Донбассе и присоединении Крыма к России, сообщает Ura.ru. По его мнению, это бывший глава государства Пётр Порошенко, а также его соратники «Турчинов, Яценюк и другие».
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