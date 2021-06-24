Песков назвал сознательной и подготовленной провокацией действия эсминца Defender

В Кремле считают провокацией действия эсминца ВМС Великобритании Defender, нарушившего российские границы в Черном море, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы считаем, что британский эсминец совершил провокацию. Более того, мы сожалеем в связи с тем, что это была сознательная и подготовленная провокация», - сказал Песков.

В Минобороны РФ накануне сообщили, что британский эсминец Defender нарушил государственную границу России, войдя в территориальное море в районе мыса Фиолент. Российское военное ведомство вынуждено было отреагировать предупредительной стрельбой и сбросить несколько бомб по курсу движения корабля.

В МИД РФ сообщили о вызове 24 июня посла Великобритании Деборы Броннерт, которой будет сделан жесткий демарш.

